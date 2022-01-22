Анатолий Исаченко: «Некоторые деятели пытаются по-другому говорить о Великой Отечественной войне»

Новости Беларуси. Год исторической памяти открыл Могилев. Площадкой для официального старта стал областной художественный музей Масленикова. К вниманию гостей сразу несколько выставочных проектов. Форматы экспозиций словно соединяют века: от возрожденной фрески до голограммы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как школьники оживили сожженные фашистами деревни – читайте здесь.

Александр Казеко, председатель Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси:

Если будем говорить: не допустить этого, не допускайте, то это одно, а если они будут все это видеть, слушая представление «Песня роднай зямлі», которое мы хотим показать, у них формируется мировоззрение и непринятие. И они уже потихоньку начинают видеть путь, каким надо идти в жизни, чтобы это не повторилось в Беларуси. Вот это важно.

Связь времен и поколений, героические страницы прошлого и настоящего. Генетическая память должна воскреснуть в каждом белорусском сердце. На страже нравственной безопасности и Основной закон страны.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Некоторые деятели пытаются по-другому говорить о Великой Отечественной войне, извратить историю, украсть нашу победу, конечно же, мы должны сделать все, чтобы ее сохранить. Неслучайно в нашей Конституции обращается на это особое внимание. Есть целая глава, целый раздел, который посвящен исторической памяти.