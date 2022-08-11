«Страна на ручном управлении». Почему белорусская государственность так завязана на Президенте?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим август 2020 года и речь Александра Лукашенко на совещании по экономике. В гостях философ и политолог Николай Щекин, а также депутат Государственной думы России Михаил Делягин.
Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:
Некоторые говорят, что надо кого-то там менять у власти и так далее.
Григорий Азаренок, СТВ:
Пора уже забыть этот бред. Сменяемость власти – важный элемент общества. Бред. Кто это сказал?
Николай Щекин:
Президент сказал в свое время правильную фразу: надо работать с теми, кто есть. Других нет. Это тоже наше общество. И даже если кто-то не поддерживает Лукашенко, значит, надо с ним работать. Как сказал Муковозчик, по пять человек к каждому. Работать надо с ними, а не просто отнекиваться: ай, пройдет и пройдет. А вот не пройдет. И пахать надо. Но у людей, понимаете, как вам сказать, люди так созданы, что у них как и плюсов много, так и много изъянов.
Григорий Азаренок:
И Президент всегда подходит жизненно, он никогда не рубит с плеча про каждого человека.
Николай Щекин:
Он дает возможность еще раз этому человеку помочь в чем-то. И выслушает. И ему, конечно, очень нелегко, мягко говоря. Ведь страна на ручном управлении. Кстати, я хочу сказать, что на сегодня, исследуя многие модели государственности в Европе и в Америке, вы знаете, в данном случае белорусская модель тяжела для первого лица, для Президента. Но насколько облегчает жизнь всем нам это ручное управление. Благодаря именно ручному управлению, по большому счету, мы спасли эту страну. Но, еще раз говорю, успокаиваться нельзя.
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