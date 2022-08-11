«Страна на ручном управлении». Почему белорусская государственность так завязана на Президенте?

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим август 2020 года и речь Александра Лукашенко на совещании по экономике. В гостях философ и политолог Николай Щекин, а также депутат Государственной думы России Михаил Делягин.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Некоторые говорят, что надо кого-то там менять у власти и так далее.

Григорий Азаренок, СТВ:

Пора уже забыть этот бред. Сменяемость власти – важный элемент общества. Бред. Кто это сказал?

Николай Щекин:

Президент сказал в свое время правильную фразу: надо работать с теми, кто есть. Других нет. Это тоже наше общество. И даже если кто-то не поддерживает Лукашенко, значит, надо с ним работать. Как сказал Муковозчик, по пять человек к каждому. Работать надо с ними, а не просто отнекиваться: ай, пройдет и пройдет. А вот не пройдет. И пахать надо. Но у людей, понимаете, как вам сказать, люди так созданы, что у них как и плюсов много, так и много изъянов.

Григорий Азаренок:

И Президент всегда подходит жизненно, он никогда не рубит с плеча про каждого человека.