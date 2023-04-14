Стоят и легковые, и грузовики – очереди на въезд в страны ЕС сохраняются

Новости Беларуси. Ситуация на границе в преддверии пасхальных праздников оставляет желать лучшего. Очереди транспорта на въезд в страны Евросоюза сохраняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Госпогранкомитета, наиболее загруженные маршруты для большегрузов проходят через польский пункт пропуска «Кукурыки» и литовский «Мядининкай». Здесь скопилось в общей сложности около тысячи фур. Сопредельные контрольные службы намеренно замедляют процесс оформления авто. Задержки фиксируются и на латвийском направлении. Стоят в очередях и легковушки. Вереницы машин выстроились перед польским Тересполем и литовским Райгардасом.