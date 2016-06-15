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Стоматолог Валерий Недень представит конкретные идеи по развитию стоматологии Беларуси на ВНС

15 июня 2016 17:56
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Новости Беларуси. Минчане готовятся ко Всебелорусскому народному собранию. К слову, самый крупный город страны представят 400 минчан - лучшие специалисты различных сфер нашей жизни.  Напомню, народное вече состоится 22-23 июня.

Валерий Чеславович Недень – стоматолог во втором поколении. Он закончил Белорусский медицинский университет и прошел путь от интерна до главного врача 7-ой городской стоматологической поликлиники. Однако и сегодня доктор не забывает о врачебной практике и охотно совмещает административную работу с лечением пациентов. Особое внимание Валерий Недень уделяет развитию детского отделения в поликлинике.

Участие во Всебелорусском народном собрании Валерий Чеславович будет принимать впервые. К «мозговому штурму» в масштабах страны он подходит с достойными показателями в работе поликлинике и конкретными идеями по развитию стоматологической медицины в нашей стране, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Валерий Недень # Пяты Усебеларускі народны сход

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