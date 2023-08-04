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Касчюнас: Литва намерена закрыть несколько КПП на границе с Беларусью

04 августа 2023 09:56
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Литва рассматривает вопрос частичного закрытия границ с Беларусью, пишет ТАСС со ссылкой на интервью председателя СНБО Литвы, которое он дал национальной радиостанции.
 
По словам председателя Комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринаса Касчюнаса, закрытие части контрольно-пропускных пунктов на границе Литвы и Беларуси – вопрос времени. Политик отметил, что советом обороны Литвы тема закрытия некоторой части пропускных пунктов на границе Литва-РБ рассматривалась несколько месяцев назад, а нахождение на территории Республики Беларусь бойцов частной военной компании «Вагнер» не является первопричиной, но выступает как дополнительный фактор.

Также председатель СНБО говорит о том, что не исключено и полное закрытие границы при неблагоприятных обстоятельствах.

# Граница # общество

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