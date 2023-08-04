«С набором лжеустановок Запада нам приходится конкурировать». Психолог о враждебной политике США

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В результате политических игр США наши дипотношения с частью западных стран осложнились. Но поистине вся причина не в нас. Ни в ближайших, ни в дальних соседях. В принципе. Мы лишь попали в замес – справедливо заметил Александр Лукашенко и озвучил мысль на днях. Но, размышляя о наших контактах с другими странами, исходить важно из этого.

К примеру, ни Литве, ни Латвии или Польше лично мы ничего не сделали. Однако их риторика в инфопространстве в отношении нас все равно остается неблагосклонной. Но есть политики, есть народ. И между их ментальностью может быть колоссальная разница. Ведь лишь их руководство говорит и чувствует по указке Штатов. Однако простой народ волен переживать от опыта. Проблематика в условиях инфовойн, что и чувственный опыт, нередко навязаны. Пробить инфопространство предубеждений довольно сложно. Тем не менее наше лицо – это мы. И с набором лжеустановок Запада нам приходится конкурировать.

Сильнейшим ресурсом белорусских людей было всегда дружелюбие. Из него и важно теперь исходить, понимая, что за эшелоном политиков сопредельных стран проживают во многом другие люди. По натуре своей в том числе. К примеру, не все литовцы и латыши – сплошь нацисты, не каждый из них враждебно настроен к нам или русским. Вроде вещи простые, а в условиях инфовойн забываются. А нечестивые беглые помогают их забывать. И наши, и их. Двусторонне. Ведь есть и те, кто наподобие наших сбежавших от них прибежал. Из их риторики тоже кажется, что там все отвратительны. Эта категория беглых личностей подкрепляет в инфопространстве отрицательный образ своего государства. Выбирая это как легкий путь, чтобы встроиться в свою новую жизнь поудобнее. С позиции мира и дипотношений двух государств эти люди – преступники.