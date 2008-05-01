Столичный собор в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" увенчал необычный крест

Его установили на высоте 40 метров с помощью крана. Примечателен тот факт, что когда крест подняли в небо, зазвучали колокола, и выглянуло солнце.

Уже 14 лет в Минске длится строительство Собора в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". По сравнению с Домским в Милане, который возводился 300 лет, относительно не долго. Сегодня основной аккорд строительства – установка креста. Символ скорби и памяти уникальный: три метра в высоту, резные элементы и позолота.

Перед водружением прошел молебен. Крест лично освятил Митрополит Филарет. Затем к нему прикоснулся каждый прихожанин. Пока Священники молились на земле, машинист башенного крана Александр Ровный готовился к воздушной операции. Поднять крест, пусть даже на современном кране, работа ювелирная. Тут важна и точность, и расчеты и профессионализм. Свои коррективы вносит и сила ветра.

Прихожане за финальным аккордом наблюдали под аккомпанемент колокольного звона. В одну минуту ушли тучи и выглянуло солнце. Все затаили дыхание. Установить крест в один прием удается не всегда. Сегодня получилось. Верующие не сомневаются: помогли небесные силы.

Собор в честь иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость" один из самых высоких в столице. С установкой креста он взмыл в небо еще на три метра. А значит, стал ближе к Господней благодати.

