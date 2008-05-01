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С главной экспозиции журналистского творчества убирают стенды

01 мая 2008 13:43
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Церемония торжественного закрытия 12-ой Международной выставки СМИ в Беларуси прошла сегодня в столице. За 4 дня работы свои экспозиции представили медиа-структуры 10-ти государств.
# общество

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