С главной экспозиции журналистского творчества убирают стенды

В плачевном положении он оказался благодаря своему знакомому. Тот пригласил его под предлогом показать новый газовый котел.
Теперь судьбой экс-директора предприятия "Белдорресурс" займется суд.
Незаконный лов они проводили в период нереста рыбы, а в качестве снастей использовали запрещенные на территории Беларуси электроловильные установки.
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