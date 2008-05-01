Политическим плакатом завлекали 1 мая гостей в Дом-музей I съезда РСДРП

Там открылась выставка агитматериалов 20-80-х годов прошлого века под названием "По планете шагает Первомай".

Да и сам знаменитый зеленый домик у Свислочи только-только распахнул двери после глобальной реконструкции. Политические плакаты – первая коллекция из запланированных тематических проектов. В печатных картинах в духе соцреализма можно увидеть историю первого съезда Рабочей социал-демократической партии, а можно усмотреть и дух всей эпохи. Здесь – слоганы и призывы к труду на благо славного советского народа. Многие из этих плакатов показывают публике впервые.

Этот домик в Советском Союзе знали практически все, без преувеличения. Сюда автобусами возили туристов, а внутри читали лекции по истории КПСС. Сейчас здание коренным образом изменилось: появились люминесцентные лампочки и стеклопакеты на окнах. Но историческая ценность музея осталась без изменений.

Еще два десятка лет назад он пользовался большой популярностью. В туристической карте зеленый домик помечали как местную достопримечательность. В середине девяностых в силу политических событий интерес к нему поугас, экскурсионные автобусы разъехались, а тропинка покрылась мхом.

Дом нарекли музеем 85 лет назад. Тогда же ему придали историческую ценность. Первая экспозиция занимала всего одну комнату. Многие уверены, что здесь бывал сам Ленин, однако вождь мирового пролетариата никогда не посещал Минск.

Мемориальные залы до мельчайших подробностей рассказывают про былую эпоху. Вот та самая комнатушка, где совещались революционеры. А за этим столом сидели участники съезда. Их даже хотели сделать из воска, но затем передумали. После годичной реконструкции в доме помимо прочего разместилась администрация, турбюро и конференц-зал.

После торжественной речи в музей пригласили первых посетителей. По случаю им показали ретро-плакаты, посвященные первомаю. И хотя времена былой популярности дома-музея в прошлом, его сотрудники по-прежнему верят – время расставит все по своим местам.