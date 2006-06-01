Подарили детям праздник

Лучшим многодетным семьям, воспитывающим детей в атмосфере любви и взаимопонимания, вручены премии.

...Семья Козловских приехала их Гродненской области в полном составе. Глава семьи - учитель физики, после рождения первой дочки, начал мечтать о второй, а дождался четырех сыновей. Дети, по словам родителей, послушные, да и как иначе, если хозяйство большое, а мама - ведущий специалист геодезической службы.

...В Могилевской области живет удивительная семья Прокопенко, в которой кроме своих пятерых еще трое приемных детей. Они воспитываются в атмосфере любви и взаимопонимания. Именно такие семьи и стали лауреатами премии имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко.

С Международным днем защиты детей гостей поздравляли белорусские артисты и писатели.

Представленные на выставке рисунки и работы ребят из семейных детских домов, убеждают, что все дети талантливы, когда они чувствуют себя любимыми и нужными нам, взрослым.