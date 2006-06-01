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Подарили детям праздник

01 июня 2006 13:41
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Лучшим многодетным семьям, воспитывающим детей в атмосфере любви и взаимопонимания, вручены премии.

...Семья Козловских приехала их Гродненской области в полном составе. Глава семьи - учитель физики, после рождения первой дочки,  начал мечтать о второй, а  дождался четырех сыновей. Дети, по словам родителей, послушные, да и как иначе, если хозяйство большое, а мама -  ведущий специалист геодезической службы.

...В Могилевской области живет удивительная семья Прокопенко, в которой кроме своих пятерых еще трое приемных детей.  Они воспитываются в атмосфере  любви и взаимопонимания.  Именно такие семьи  и стали лауреатами премии имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко.

С Международным днем защиты детей гостей поздравляли   белорусские артисты и писатели. 

Представленные на выставке рисунки  и работы ребят  из семейных детских домов, убеждают, что все дети  талантливы, когда они чувствуют себя любимыми и нужными нам, взрослым.

# общество

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