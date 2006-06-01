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Кто не успел - тот опоздал

01 июня 2006 13:39
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Сегодня последний день регистрации на централизованное тестирование. Все пункты регистрации будут работать до 20.00.

В нынешнем году централизованное тестирование на бюджетной основе имеет ряд отличительных особенностей. Так, например, желающим поступать в вузы Беларуси гражданам государств, где учебный год в общеобразовательных учебных заведениях заканчивается позже 10 июня, необходимо было решить вопрос о досрочном получении аттестатов о среднем образовании.

Сертификаты по итогам тестирования будут выдаваться организационными комиссиями в пунктах тестирования, где проходила регистрация.
На данный момент зарегистрировалось более 157 тыс. абитуриентов, которые пожелали сдать около 409 тыс. тестов.

# общество

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