Кто не успел - тот опоздал

Сегодня последний день регистрации на централизованное тестирование. Все пункты регистрации будут работать до 20.00.

В нынешнем году централизованное тестирование на бюджетной основе имеет ряд отличительных особенностей. Так, например, желающим поступать в вузы Беларуси гражданам государств, где учебный год в общеобразовательных учебных заведениях заканчивается позже 10 июня, необходимо было решить вопрос о досрочном получении аттестатов о среднем образовании.

Сертификаты по итогам тестирования будут выдаваться организационными комиссиями в пунктах тестирования, где проходила регистрация.

На данный момент зарегистрировалось более 157 тыс. абитуриентов, которые пожелали сдать около 409 тыс. тестов.