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Столичные парковки в декабре перейдут на новый режим работы

30 ноября 2018 19:46
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Новости Беларуси. Водителям на заметку. Уже в декабре платные парковки столицы перейдут на другой режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичные парковки в декабре перейдут на новый режим работы-1

Все платные уличные парковки открытого типа с 1 декабря переходят на зимний график работы. С понедельника по пятницу они будут открыты с 9 утра до 6 вечера.

Суббота и воскресенье – выходные. Уже 3 декабря в столице появятся еще 5 новых платных парковок. Оставить автомобиль можно будет на Бобруйской, Коллекторной, Сурганова, Академической и Энгельса.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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