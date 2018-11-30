Столичные парковки в декабре перейдут на новый режим работы

Новости Беларуси. Водителям на заметку. Уже в декабре платные парковки столицы перейдут на другой режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все платные уличные парковки открытого типа с 1 декабря переходят на зимний график работы. С понедельника по пятницу они будут открыты с 9 утра до 6 вечера.

Суббота и воскресенье – выходные. Уже 3 декабря в столице появятся еще 5 новых платных парковок. Оставить автомобиль можно будет на Бобруйской, Коллекторной, Сурганова, Академической и Энгельса.