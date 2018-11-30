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Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси

30 ноября 2018 19:25
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси. Дом с использованием электроэнергии для отопления, подогрева воды и приготовления пищи открыли в Лиозно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря белорусской АЭС электроэнергии в стране будет в избытке. Поэтому и начали строить такие дома – по одному в каждом регионе. 

Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси-1

Уже завтра молодые супруги начнут перевозить вещи в уютную двушку. Артем и Вика приехали из Витебска в Лиозно по распределению. И даже не ожидали, что всего через 4 месяца сменят 11-метровую комнату в общежитии.

Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси-4

Виктория Кужелевич, новосёл:
С отдельной квартиры начинается полноценная семейная жизнь. Поэтому мы очень рады.

Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси-7

Дом называют экспериментальным. Он первый в стране, где плиты, батареи и вода будут нагреваться за счет электроэнергии.

Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси-10

Анастасия Аласания, СТВ:
Стены толстые, тепло держат прекрасно. К тому же в комнатах температуру можно регулировать самостоятельно.

А кому, как не молодежи, участвовать в эксперименте? Ключи от квартир получили молодые специалисты. Теперь им предстоит тестировать первый электродом.

Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси-13

Алина Перепечина, новосёл:
Видно, что все сделано качественно и хорошо.

Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси-16

Татьяна Кальниш, новосёл:
Буквально через 2,5-3 месяца появится первенец наш. И хорошо очень, что нам так повезло. Получаем квартиру с электрическим отоплением. Очень так все интересно продумано.

Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси-19

Плюс домов на электричестве, отмечают специалисты, в том, что не нужно подводить лишние коммуникации. Например, дорогостоящую теплотрассу. Это минимум на 5% удешевляет проект.

Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси-22

Иван Лавринович, председатель Лиозненского райисполкома:
Тарифы на отопление, они будут приравнены к тарифам на альтернативное отопление других теплоисточников.

Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси-25

Владимир Белоус, заместитель председателя Витебского облисполкома:
В настоящий момент мы рассматриваем проектирование 40-квартирного дома в Лепеле с отоплением на электричестве. И проектируем, начинаем проектировать 12-квартирный дом в Шарковщине.

Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси-28

Сэкономить можно будет на древесине или газу, которыми сегодня обогревают жилые дома. Тем более, что электричества в стране совсем скоро будет в избытке. Первый реактор на Островецкой АЭС планируют запустить уже через год.

# Электроснабжение # общество # Виктория Кужелевич # Иван Лавринович # Владимир Белоус # Фотофакт

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