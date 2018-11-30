Первый экспериментальный дом с электроотоплением появился в Беларуси

Новости Беларуси. Первый в Беларуси. Дом с использованием электроэнергии для отопления, подогрева воды и приготовления пищи открыли в Лиозно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря белорусской АЭС электроэнергии в стране будет в избытке. Поэтому и начали строить такие дома – по одному в каждом регионе.

Уже завтра молодые супруги начнут перевозить вещи в уютную двушку. Артем и Вика приехали из Витебска в Лиозно по распределению. И даже не ожидали, что всего через 4 месяца сменят 11-метровую комнату в общежитии.

Виктория Кужелевич, новосёл:

С отдельной квартиры начинается полноценная семейная жизнь. Поэтому мы очень рады.

Дом называют экспериментальным. Он первый в стране, где плиты, батареи и вода будут нагреваться за счет электроэнергии.

Анастасия Аласания, СТВ:

Стены толстые, тепло держат прекрасно. К тому же в комнатах температуру можно регулировать самостоятельно. А кому, как не молодежи, участвовать в эксперименте? Ключи от квартир получили молодые специалисты. Теперь им предстоит тестировать первый электродом.

Алина Перепечина, новосёл:

Видно, что все сделано качественно и хорошо.

Татьяна Кальниш, новосёл:

Буквально через 2,5-3 месяца появится первенец наш. И хорошо очень, что нам так повезло. Получаем квартиру с электрическим отоплением. Очень так все интересно продумано.

Плюс домов на электричестве, отмечают специалисты, в том, что не нужно подводить лишние коммуникации. Например, дорогостоящую теплотрассу. Это минимум на 5% удешевляет проект.

Иван Лавринович, председатель Лиозненского райисполкома:

Тарифы на отопление, они будут приравнены к тарифам на альтернативное отопление других теплоисточников.

Владимир Белоус, заместитель председателя Витебского облисполкома:

В настоящий момент мы рассматриваем проектирование 40-квартирного дома в Лепеле с отоплением на электричестве. И проектируем, начинаем проектировать 12-квартирный дом в Шарковщине.