Новости по тегу #Олег Корогвич

Инспекторы гласно, негласно и в смешанном формате отработают участки улично-дорожной сети, где наиболее вероятны дорожно-транспортные происшествия по причине неправильного выбора скорости.
В Госавтоинспекции напоминают: дорожная обстановка находится под постоянным контролем, а «лихачам» неизбежно приходится отвечать по закону.
Основной фокус внимания сосредоточен в районах, прилегающих к торговым объектам, местам отдыха и автозаправочным станциям. Применяют комплексный подход.
Нарушение требований правил дорожного движения может стать причиной ДТП. Госавтоинспекция акцентирует: здоровьем и жизнью при этом рискуют и водители, и пешеходы.
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