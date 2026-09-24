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Новости по тегу #Олег Корогвич

С 24 по 27 сентября в Минске пройдет профилактическая акция «Скорость»
24 сентября 2026 06:35

С 24 по 27 сентября в Минске пройдет профилактическая акция «Скорость»

25-летний иностранец устроил дрифт в центре Минска
19 августа 2026 07:02

25-летний иностранец устроил дрифт в центре Минска

Столичная Госавтоинспекция усиливает меры по пресечению нетрезвого вождения
09 февраля 2026 17:50

Столичная Госавтоинспекция усиливает меры по пресечению нетрезвого вождения

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о безопасности в осенне-зимний период
21 ноября 2025 06:15

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о безопасности в осенне-зимний период

Наспех стряпают договоры и придумывают легенды. На какие уловки идут организации пассажироперевозок?
14 июля 2023 20:05

Наспех стряпают договоры и придумывают легенды. На какие уловки идут организации пассажироперевозок?