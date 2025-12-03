Белковые батончики будут выпускать в Витебской области

Лесные орехи, семена, зерновые. В Витебской области будут выпускать белковые батончики. Ингредиенты для полезного лакомства исключительно белорусские. Новое направление на заводе осваивают не впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технологи тонко чувствуют, какая ниша свободна. Ставку делают на интерес к здоровому образу жизни. Малиной, голубикой, яблоками предприятие обеспечивают фермеры. А клюкву и бруснику закупают у жителей трех районов области.

Владимир Устинович, директор завода по переработке сушеных фруктов и овощей:

Родилась идея на основе нашего сырья изготавливать фруктовые, фруктово-ореховые батончики. Затея вылилась в проект. Первые линейки были исключительно под российских заказчиков. Это изделия на основе сухофруктов, как правило, изюм, курага, орехи.

Обязательная составляющая – это сушеное яблоко нашего собственного производства. Сами батончики выпускаются без сахара – с использованием сахарозаменителей, сухофруктов.

Дарья Шалтыкова, технолог:

Разрабатываются рецептуры. Мы смотрим, как взаимодействует между собой сырье, как это отражается на вкусе, на аромате. Чтобы соблюсти как можно лучше кондицию продукта.

На первом этапе разработали 70 рецептур. Изучив вкусы покупателя, остановились на 10. В планах развивать сушильное направление. А именно заняться выпуском сублимированных ягод и фруктов. Такой метод максимально сохраняет питательные вещества.