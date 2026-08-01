Столица «белорусского шелка»! Как проходит фестиваль «Льняная карусель» в Корме?

Ну а прямо сейчас отправляется на самый юг Беларуси – поселок Корма на один день превратился в настоящую столицу «белорусского шелка». И это не случайный выбор. Традиции льноводства здесь хранят на протяжении столетий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полях Кормянщины не только выращивают лен и перерабатывают его, но и сохраняют старейшую культуру льноводства, а старинные народные промыслы получают вторую жизнь.

Фестиваль «Льняная карусель» уже давно стал главным туристическим брендом этого района, а заодно и одной из самых узнаваемых культурных визиток Гомельской области. Для Кормянского района лен – это не просто сельхозкультура. Это многовековая история и гордость. Здесь, как и столетия назад, с любовью сеют «северный шелк», сохраняют старинные ремесла и развивают его промышленную переработку. Поэтому фестивальное шествие который год собирает сотни гостей со всех уголков Беларуси и Брянской области.

Наталья Стельмах, директор Красногорского межпоселенческого культурно-досугового центра (Россия):

Мы ездим к вам уже не в первый раз, каждый год. Это уже традиционно. Принимаем участие постоянно. Нам здесь все нравится. Организация очень четкая. На центральной площади по традиции участников фестиваля закружила символическая «Льняная карусель» во главе с мифической героиней Клюсымкой – берегиней голубых полей. По легенде, именно она подарила людям первые семена льна. К празднику в районе даже объявили конкурс.