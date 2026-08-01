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Столица «белорусского шелка»! Как проходит фестиваль «Льняная карусель» в Корме?

01 августа 2026 18:42
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Ну а прямо сейчас отправляется на самый юг Беларуси – поселок Корма на один день превратился в настоящую столицу «белорусского шелка». И это не случайный выбор. Традиции льноводства здесь хранят на протяжении столетий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столица «белорусского шелка»! Как проходит фестиваль «Льняная карусель» в Корме?-2

На полях Кормянщины не только выращивают лен и перерабатывают его, но и сохраняют старейшую культуру льноводства, а старинные народные промыслы получают вторую жизнь.

Столица «белорусского шелка»! Как проходит фестиваль «Льняная карусель» в Корме?-4

Фестиваль «Льняная карусель» уже давно стал главным туристическим брендом этого района, а заодно и одной из самых узнаваемых культурных визиток Гомельской области.

Для Кормянского района лен – это не просто сельхозкультура. Это многовековая история и гордость. Здесь, как и столетия назад, с любовью сеют «северный шелк», сохраняют старинные ремесла и развивают его промышленную переработку. Поэтому фестивальное шествие который год собирает сотни гостей со всех уголков Беларуси и Брянской области.

Столица «белорусского шелка»! Как проходит фестиваль «Льняная карусель» в Корме?-6

Наталья Стельмах, директор Красногорского межпоселенческого культурно-досугового центра (Россия):
Мы ездим к вам уже не в первый раз, каждый год. Это уже традиционно. Принимаем участие постоянно. Нам здесь все нравится. Организация очень четкая.

На центральной площади по традиции участников фестиваля закружила символическая «Льняная карусель» во главе с мифической героиней Клюсымкой – берегиней голубых полей. По легенде, именно она подарила людям первые семена льна. К празднику в районе даже объявили конкурс.

Столица «белорусского шелка»! Как проходит фестиваль «Льняная карусель» в Корме?-8

Ольга Сафроненко, директор Кормянского районного центра культуры и досуга:
Як бачаць Клюсымак іншыя людзі. Менавіта сёння шмат іх прадстаўлена. І нават мужчыны заявіліся, стварылі нашу Клюсымку ў іх бачанні.

«Льняная карусель» словно живая нить, которая связывает поколения и согревает душевным теплом. И пока на кормянской земле с любовью берегут традиции предков, а в полях шумят голубые нивы, «северный шелк» продолжает оставаться настоящим символом красоты и процветания родного края.

Подробнее в видео.

# Фестивали

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