Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется прохлада

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале недели распространится область повышенного атмосферного давления. Местами прогнозируются грозовые дожди разной интенсивности. Ночью и утром слабый туман. Сохранятся контрасты между севером и югом республики. Температура воздуха минимальная ночью +14,+23. По северу иногда +10,+13. Днем от +23,+26 по северу до +35,+37 по югу.

В конце рабочей недели в Беларусь начнут поступать более прохладные воздушные массы с Балтийского моря. Температурный фон понизится, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, днем местами с грозами.

Подробный прогноз по областям страны: