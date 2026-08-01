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Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется прохлада

01 августа 2026 18:12
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале недели распространится область повышенного атмосферного давления. Местами прогнозируются грозовые дожди разной интенсивности. Ночью и утром слабый туман. Сохранятся контрасты между севером и югом республики. Температура воздуха минимальная ночью +14,+23. По северу иногда +10,+13. Днем от +23,+26 по северу до +35,+37 по югу. 

В конце рабочей недели в Беларусь начнут поступать более прохладные воздушные массы с Балтийского моря. Температурный фон понизится, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, днем местами с грозами.

Подробный прогноз по областям страны:

Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется прохлада-2
Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется прохлада-3
Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется прохлада-4
Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется прохлада-5
Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется прохлада-6
Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется прохлада-7
# Погода в Беларуси

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