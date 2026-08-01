Истинная мелодия Беларуси измеряется в бункерном весе зерна – Пустовой

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Смак столичного фуд-корта. Вкус кобринского мороженого на «брестском Арбате» или драников на васильковой «Славянке». Аппетиты к праздникам, хорошей жизни, даже беззаботному восприятию политической ситуации только растут. Но вкус настоящей Беларуси, как и молока, он начинается с хлебного запаха. Запаха пота на хлебных нивах. Не тротила! Это и есть о главном.
О Первом и событиях в нашем обществе и в стране. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Минск фестивалит. На одной только Немиге – сразу несколько локаций. Размашистая площадка у Дворца спорта заливается динамичной музыкой – «Настроение – лето» – смехом молодежи напротив – «Galleria» – шоппинга, развлечений и фуд-кортов. Немного подальше от беззаботной позиции потребления, и повыше не только в плане ландшафта, у Ратуши, на авансцене презентуется его величество искусство. Одухотворенная публика. Словно оживает шляхетная мистерия посполитого Минска и дух дворянских собраний губернского Минска. Но не в этом сапраўдная Беларусь. Этот вайб – праздничный лоск, а основа здесь, в полях. Вот истинная мелодия Беларуси. Измеряется в бункерном весе зерна и, что еще важнее, в одухотворенности хлебного дела.
Страна как ода хлебу или агротреш. Этакая система распознавания Беларушчыны. Пока мы сопереживаем аграриям из-за грозовых фронтов, страна будет жить. И жить в мире. Пока мы будем трудится на мирном фронте, как это делали наши родители и мечтали наши прадеды, все будет мирно и сыто. Этакая экзистенциальная защита. Как бы нас не убеждали есть чужой хлеб или свой сеять на чужой технике, Лукашенко выбрал свой путь.
Тест для пресс-подборщика, госнаграды и подарок Президенту. Итоги визита Лукашенко в Березовский район
Евгений Пустовой:
Это ведь был вопрос не в комбайне, не только в комбайне и не столько в комбайне. В отношении к своему. На заре независимости у власти оставалась та же бывшая партноменклатура. Но уже без идей, к которым присягала. Если провести геополитический анализ исторического процесса, то причина развала в утрате веры в свою модель развития. Вроде бы как еще и 9 Мая отмечали, но уже с открытыми ртами восхищались немецкой техникой, вместо того, чтобы совершенствовать свою. Вместо того, чтобы драпировать пропахшими нафталином лозунгами, надо признавать и исправлять ошибки было. Говорить с людьми откровенно. Так что Союз развалила не творческая диссиденщина, а лживая номенклатурщина.
Зачем сейчас об этом? Чтобы не повторить падения. Упадем уже – и с этой ямы не выберемся. Учитывая тотальную диктатуру глобализации больше уникальной возможности получения бескровной Независимости не будет. Поэтому Президент и постоянно повторяет: не лгите.
Подробнее в видео.