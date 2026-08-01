Истинная мелодия Беларуси измеряется в бункерном весе зерна – Пустовой

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Смак столичного фуд-корта. Вкус кобринского мороженого на «брестском Арбате» или драников на васильковой «Славянке». Аппетиты к праздникам, хорошей жизни, даже беззаботному восприятию политической ситуации только растут. Но вкус настоящей Беларуси, как и молока, он начинается с хлебного запаха. Запаха пота на хлебных нивах. Не тротила! Это и есть о главном.

О Первом и событиях в нашем обществе и в стране. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Минск фестивалит. На одной только Немиге – сразу несколько локаций. Размашистая площадка у Дворца спорта заливается динамичной музыкой – «Настроение – лето» – смехом молодежи напротив – «Galleria» – шоппинга, развлечений и фуд-кортов. Немного подальше от беззаботной позиции потребления, и повыше не только в плане ландшафта, у Ратуши, на авансцене презентуется его величество искусство. Одухотворенная публика. Словно оживает шляхетная мистерия посполитого Минска и дух дворянских собраний губернского Минска. Но не в этом сапраўдная Беларусь. Этот вайб – праздничный лоск, а основа здесь, в полях. Вот истинная мелодия Беларуси. Измеряется в бункерном весе зерна и, что еще важнее, в одухотворенности хлебного дела.

Страна как ода хлебу или агротреш. Этакая система распознавания Беларушчыны. Пока мы сопереживаем аграриям из-за грозовых фронтов, страна будет жить. И жить в мире. Пока мы будем трудится на мирном фронте, как это делали наши родители и мечтали наши прадеды, все будет мирно и сыто. Этакая экзистенциальная защита. Как бы нас не убеждали есть чужой хлеб или свой сеять на чужой технике, Лукашенко выбрал свой путь.