В Париже без осадков и до +32 – погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
В Париже без осадков и до +32. В Вене +36 и малооблачно. В Риме до +34. В Мадриде столбики термометров покажут +37, и ясная погода без осадков.
В Софии до +27 и без существенных осадков. В турецкой столице до +30 и малооблачно. В Афинах +34, ясная погода.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге небольшой дождь и до +23. В Вильнюсе +25 и дождь. В Варшаве +28, облачно с прояснениями. +35 в Киеве. В столице России прогнозируется небольшой дождь и до +29 градусов.