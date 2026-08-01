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В Париже без осадков и до +32 – погода в Европе на неделю

01 августа 2026 18:03
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Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В Париже без осадков и до +32 – погода в Европе на неделю-2

В Париже без осадков и до +32. В Вене +36 и малооблачно. В Риме до +34. В Мадриде столбики термометров покажут +37, и ясная погода без осадков. 

В Париже без осадков и до +32 – погода в Европе на неделю-4

В Софии до +27 и без существенных осадков. В турецкой столице до +30 и малооблачно. В Афинах +34, ясная погода. 

В Париже без осадков и до +32 – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге небольшой дождь и до +23. В Вильнюсе +25 и дождь. В Варшаве +28, облачно с прояснениями. +35 в Киеве. В столице России прогнозируется небольшой дождь и до +29 градусов.

# Погода

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