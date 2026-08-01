В Париже без осадков и до +32 – погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В Париже без осадков и до +32. В Вене +36 и малооблачно. В Риме до +34. В Мадриде столбики термометров покажут +37, и ясная погода без осадков.

В Софии до +27 и без существенных осадков. В турецкой столице до +30 и малооблачно. В Афинах +34, ясная погода.