Стоит ли отправлять детей в частные лагеря?

Стоит ли отправлять родителям своих детей в частные лагеря, узнали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минcкого городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Ни один частный лагерь у нас не зарегистрирован. Многие предлагают услуги на то или иное направление, поэтому родители должны очень внимательно читать договор, когда хотят направить ребёнка в тот или иной, как вы сказали, частный лагерь. И думать прежде всего о безопасности ребёнка в данном частном лагере, потому что такой безопасности, как в наших загородных лагерях, любая частная организация вряд ли предоставит. Цены будут абсолютно другие.