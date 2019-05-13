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Стоит ли отправлять детей в частные лагеря?

13 мая 2019 13:10
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Стоит ли отправлять родителям своих детей в частные лагеряузнали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минcкого городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Ни один частный лагерь у нас не зарегистрирован. Многие предлагают услуги на то или иное направление, поэтому родители должны очень внимательно читать договор, когда хотят направить ребёнка в тот или иной, как вы сказали, частный лагерь. И думать прежде всего о безопасности ребёнка в данном частном лагере, потому что такой безопасности, как в наших загородных лагерях, любая частная организация вряд ли предоставит. Цены будут абсолютно другие.

Стоит ли отправлять детей в частные лагеря?-1

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Валерий Нафранович # Фотофакт # общество

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