«За молодежью – будущее». Молодые аграрии о том, чем их привлекает работа в полях и АПК Беларуси

Новости Беларуси. Телеканал СТВ начинает серию репортажей «Беларусь молодая» – как раз о той молодежи, которая умеет и хочет делать свою страну лучше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ну а о молодых героях нынешней уборочной – репортаж Юрия Прокопенко.

Юрий Асташов и Александр Кравцов работают в тандеме второй год. Собственно говоря, это и есть весь их полевой стаж. Но результат неплохой: они стали первыми в своем хозяйстве, кто преодолел тысячный рубеж по намолоту.

Юрий Прокопенко, корреспондент:

Во время уборочной у комбайнеров каждая минута на счету. Асташов и Кравцов сейчас идут на первом месте среди молодых экипажей в Кировском районе. Потому особо отвлекать мы не имеем права. Ребята, небольшое блиц-интервью. Юра, а почему выбрал такую непростую профессию себе?

Юрий Асташов, комбайнер СПК «Рассвет» имени К.П. Орловского:

Одно скажу, я с детства с отцом с пяти лет. Я с этой техникой знаком, меня к ней тянет. Юрий Прокопенко:

Мне интересно, о чем комбайнер и помощник разговаривают в кабине во время работы в поле?

Александр Кравцов, помощник комбайнера СПК «Рассвет» имени К.П. Орловского:

О новостях разговариваем, о работе немного. Анекдоты травим.

Юрий недавно женился. Супруги планируют ребенка. Финансовый вопрос в семье остро не стоит. В этом хозяйстве работники полей ссобойки или тормозки не берут. Рассольник, капуста по-домашнему с мясом, компот – вкусно, сытно и за символическую плату.

Юрий Асташов:

За обеды у нас высчитывают 1 рубль 30 копеек. А завтраки и ужины у нас бесплатные. Очень вкусно кормят. Возле полевой столовой комбайнеры, помощники, водители – много молодежи. Отобедав – снова за работу. Иван Рудак хоть и торопится на зерносушилку, но накрыть кузов тентом – святое дело. По дороге нельзя потерять ни колоска.

Иван Рудак, водитель СПК «Рассвет» имени К.П. Орловского:

Урожай в этом году, конечно, не очень из-за погоды, но стараемся накрывать, чтобы не потерять лишние тонны, килограммы. Это тоже соревнования.

Поле – зерноток – поле. И так с 8 до 22 часов. Но ни плотный график, ни однообразные маршруты не смущают молодого водителя.

Иван Рудак:

Каждому, как говорится, свое. Мне больше по нраву машина, техника.

За последний год в этом хозяйстве увеличили надои молока почти на 10 % – значительная цифра. Причем добились высочайшего качества – 100 % сорт «Экстра». Успехи здесь связывают с приходом нового руководителя.

Александр Жибурт, директор филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Сделали в первую очередь кормление, полностью отредактировали все рационы. Александр Жибурт в свои 30 уже успел поработать несколько лет замом в крупном сельхозпредприятии, после чего ему доверили руководство другим хозяйством, тоже не малым – 6 тысяч гектаров угодий, 3,5 тысячи голов скота. Выпускник ветеринарной академии быстро вошел в курс дела. За год повысил и производственные показатели, и зарплату работникам. Александр Жибурт:

Корректировки свои внес. Тоже можно работать с коллективом. Немножко сложно, потому что специфика – отвечаешь за всё, не только за одну какую-то отрасль, а за коллектив и всё производство.

Виктор Ставер, председатель Кировского районного комитета профсоюза работников АПК:

За молодежью будущее. Закрепится молодежь, создадим мы ей для этого условия, значит, завтра у нас будут работники и на фермах, и на тракторах, и в управлении сельскохозяйственным производством.