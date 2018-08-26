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27 августа в Беларуси ожидается прохладная и дождливая погода

26 августа 2018 12:57
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Новости Беларуси. Метеорологи обещают дожди в Беларуси 27 августа.  

Согласно данным Белгидромета, в первый день рабочей недели будет облачно с прояснениями. По республике пройдут дожди, в некоторых районах ожидаются сильные дожди, возможны грозы.  

Ветер прогнозируется северный умеренный, с переходом на порывистый (до 14 м/с) во время гроз.  

В ночные и утренние часы воздух охладится до +10… +16°С, по юго-востоку будет немного теплее – до +19°С. Днём столбик термометра покажет +18… +24°С, на северных территориях страны – от +15°С до +17°С. В юго-восточных районах республики воздух нагреется до +25… +30°С.  

# Погода в Беларуси # общество

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