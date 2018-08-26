27 августа в Беларуси ожидается прохладная и дождливая погода

Новости Беларуси. Метеорологи обещают дожди в Беларуси 27 августа.

Согласно данным Белгидромета, в первый день рабочей недели будет облачно с прояснениями. По республике пройдут дожди, в некоторых районах ожидаются сильные дожди, возможны грозы.

Ветер прогнозируется северный умеренный, с переходом на порывистый (до 14 м/с) во время гроз.

В ночные и утренние часы воздух охладится до +10… +16°С, по юго-востоку будет немного теплее – до +19°С. Днём столбик термометра покажет +18… +24°С, на северных территориях страны – от +15°С до +17°С. В юго-восточных районах республики воздух нагреется до +25… +30°С.