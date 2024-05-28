Стилизованный фонарь пограничников появился на пешеходной улице Бреста

Самый знаменитый фонарщик Беларуси отныне будет начинать церемонию зажжения в Бресте с символичного пограничного фонаря. На пешеходной улице Советской обновили уличный светильник, который показывает время начала завораживающей церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брест – пограничный город, который встречает миллионы гостей, следующих с запада на восток. Пограничники проявили героизм и мужество во время Великой Отечественной войны и по сей день надежно защищают рубежи уже суверенной Беларуси. Стилизованный кованый фонарь повторяет по своей форме пограничный столб. А надпись уточняет: с границы начинается государство. Идея создания возникла несколько лет назад, а реализовать ее удалось в год 80-летия образования Брестской пограничной группы.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

Символизм двойной. Во-первых, сегодня День пограничника. Праздник, который объединяет всех причастных к службе на границе. Также глубоко символична надпись, которая читается на самом фонаре, – «З граніцы пачынаецца дзяржава». Традиционно пограничник – первый человек, которого встречают гости, которые въезжают в наш пограничный город. И тем более символично, что этот фонарь первым открывает аллею фонарей на улице Советской, которая является символом нашего города.

Виктор Кирисюк, фонарщик:

Гордость появилась, что доверили еще один такой прекрасный фонарь в честь нашего наших достойных войск пограничных. Также точно будут показывать время и надежно, как наша граница защищена, так и они будут работать.