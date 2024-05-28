Стилизованный фонарь пограничников появился на пешеходной улице Бреста
Самый знаменитый фонарщик Беларуси отныне будет начинать церемонию зажжения в Бресте с символичного пограничного фонаря. На пешеходной улице Советской обновили уличный светильник, который показывает время начала завораживающей церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Брест – пограничный город, который встречает миллионы гостей, следующих с запада на восток. Пограничники проявили героизм и мужество во время Великой Отечественной войны и по сей день надежно защищают рубежи уже суверенной Беларуси. Стилизованный кованый фонарь повторяет по своей форме пограничный столб. А надпись уточняет: с границы начинается государство. Идея создания возникла несколько лет назад, а реализовать ее удалось в год 80-летия образования Брестской пограничной группы.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Символизм двойной. Во-первых, сегодня День пограничника. Праздник, который объединяет всех причастных к службе на границе. Также глубоко символична надпись, которая читается на самом фонаре, – «З граніцы пачынаецца дзяржава». Традиционно пограничник – первый человек, которого встречают гости, которые въезжают в наш пограничный город. И тем более символично, что этот фонарь первым открывает аллею фонарей на улице Советской, которая является символом нашего города.
Виктор Кирисюк, фонарщик:
Гордость появилась, что доверили еще один такой прекрасный фонарь в честь нашего наших достойных войск пограничных. Также точно будут показывать время и надежно, как наша граница защищена, так и они будут работать.
Традиция зажжения старинных фонарей в Бресте возникла еще в XIX веке, а возродили ее в 2009 году. С тех пор бессменный фонарщик Виктор Кирисюк ежедневно выходит на главную пешеходную улицу строго по часам при заходе солнца, чтобы дать свет. Ежегодно за ритуалом наблюдают сотни тысяч гостей. Это уже стало визитной карточкой города.