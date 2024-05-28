Прямой эфир

Стилизованный фонарь пограничников появился на пешеходной улице Бреста

28 мая 2024 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самый знаменитый фонарщик Беларуси отныне будет начинать церемонию зажжения в Бресте с символичного пограничного фонаря. На пешеходной улице Советской обновили уличный светильник, который показывает время начала завораживающей церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стилизованный фонарь пограничников появился на пешеходной улице Бреста-1

Брест – пограничный город, который встречает миллионы гостей, следующих с запада на восток. Пограничники проявили героизм и мужество во время Великой Отечественной войны и по сей день надежно защищают рубежи уже суверенной Беларуси. Стилизованный кованый фонарь повторяет по своей форме пограничный столб. А надпись уточняет: с границы начинается государство. Идея создания возникла несколько лет назад, а реализовать ее удалось в год 80-летия образования Брестской пограничной группы.

Стилизованный фонарь пограничников появился на пешеходной улице Бреста-4

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Символизм двойной. Во-первых, сегодня День пограничника. Праздник, который объединяет всех причастных к службе на границе. Также глубоко символична надпись, которая читается на самом фонаре, – «З граніцы пачынаецца дзяржава». Традиционно пограничник – первый человек, которого встречают гости, которые въезжают в наш пограничный город. И тем более символично, что этот фонарь первым открывает аллею фонарей на улице Советской, которая является символом нашего города.

Стилизованный фонарь пограничников появился на пешеходной улице Бреста-7

Виктор Кирисюк, фонарщик:
Гордость появилась, что доверили еще один такой прекрасный фонарь в честь нашего наших достойных войск пограничных. Также точно будут показывать время и надежно, как наша граница защищена, так и они будут работать.

Стилизованный фонарь пограничников появился на пешеходной улице Бреста-10

Традиция зажжения старинных фонарей в Бресте возникла еще в XIX веке, а возродили ее в 2009 году. С тех пор бессменный фонарщик Виктор Кирисюк ежедневно выходит на главную пешеходную улицу строго по часам при заходе солнца, чтобы дать свет. Ежегодно за ритуалом наблюдают сотни тысяч гостей. Это уже стало визитной карточкой города.

# Госпогранкомитет # общество # Новости Бреста и Брестской области

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Мы не должны засорять свой эфир кровавыми, аморальными и пошлыми сюжетами»
28 мая 2024 10:57

Лукашенко: «Мы не должны засорять свой эфир кровавыми, аморальными и пошлыми сюжетами»

В 14 лет работала в горячем цеху военного завода. Участница ВОВ рассказала, как трудились ради Победы
28 мая 2024 09:56

В 14 лет работала в горячем цеху военного завода. Участница ВОВ рассказала, как трудились ради Победы

«Нас начинают слышать». На Западе всё меньше доверяют собственным СМИ – пресс-секретарь МИД Беларуси
28 мая 2024 08:59

«Нас начинают слышать». На Западе всё меньше доверяют собственным СМИ – пресс-секретарь МИД Беларуси

Форум медийного сообщества начался с возложения цветов на площади Славы в Могилёве
28 мая 2024 08:08

Форум медийного сообщества начался с возложения цветов на площади Славы в Могилёве

Почувствовать, потрогать и даже услышать – как устроен музей запахов?
28 мая 2024 08:03

Почувствовать, потрогать и даже услышать – как устроен музей запахов?

Необычные эксперименты и опыты – что посмотреть в музее занимательных наук?
28 мая 2024 07:55

Необычные эксперименты и опыты – что посмотреть в музее занимательных наук?

По следам Максима Богдановича – посмотрели, где любил отдохнуть известный земляк
28 мая 2024 07:47

По следам Максима Богдановича – посмотрели, где любил отдохнуть известный земляк

В Гомеле установят памятный знак жертвам геноцида белорусского народа
28 мая 2024 07:40

В Гомеле установят памятный знак жертвам геноцида белорусского народа

«Мы особо славим героев». Президент поздравил пограничников с профессиональным праздником
28 мая 2024 07:37

«Мы особо славим героев». Президент поздравил пограничников с профессиональным праздником

Несвижский замок провёл мастер-класс по историческим танцам в «Ночь музеев»
28 мая 2024 07:00

Несвижский замок провёл мастер-класс по историческим танцам в «Ночь музеев»

«Ночь музеев» в Несвижском замке собрала 400 участников
28 мая 2024 06:56

«Ночь музеев» в Несвижском замке собрала 400 участников

28 мая – 106-я годовщина со дня образования органов пограничной службы
28 мая 2024 06:55

28 мая – 106-я годовщина со дня образования органов пограничной службы