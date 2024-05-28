В 14 лет работала в горячем цеху военного завода. Участница ВОВ рассказала, как трудились ради Победы

В условиях Великой Отечественной войны практически все взрослое мужское население воевало на фронтах. В тылу остались преимущественно женщины, старики и дети. В основном вся промышленность была переведена на военную продукцию. Рабочий день был продлен до 10, а где-то и до 12 часов. Рук катастрофически не хватало, поэтому на предприятия к станку стали призывать подростков в возрасте от 14 лет. Часто таким работникам делали деревянные подставки, потому что они еще не доросли до высоты станков. Дети трудились наравне с взрослыми, но никогда не жаловались.

Надежда Клименкова, участник Великой Отечественной войны:

Когда началась война, я жила с дядей и тетей в городе Лыткарино Московской области. Я поехала, у тетушки детей не было, она просто меня взяла пожить у нее. И потом началась война, и я там осталась. И просилась домой, и меня не пускали. Оттуда удирали люди, а туда никого не пускали. Было очень тяжело, переживала и плакала. У нас Москва-река рядом, встану, в окошко смотрю и плачу. Военный завод открылся, набирали людей. Ну я и пошла. Взяли меня на работу, только работа была в очень горячем цеху.

На заводе к детям поблажек не было. Рабочий день у Нади, как и у других детей, которым было еще только 11 лет, начинался в семь часов утра и мог закончиться за полночь. А порой, если некому было работать, молодежь вызывали ночью. Юная девочка работала наравне со взрослыми, испытывая все ужасы войны – голод, холод, страх за свою семью, которая была далеко.

Во время войны Надежда не раз вспоминала маму, брата и двух сестер, которые остались на Смоленщине. Более трех лет она не получала от них никаких вестей и не знала, остались ли они живы. Ее родные действительно не раз оказывались перед лицом смерти. Почти все дома в деревне сгорели, и сельчане вынуждены были ютиться в землянках, а то и вовсе в открытых окопах.