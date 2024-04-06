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Стихи и игры-тактики для младшего школьного возраста. Писательница рассказала о новых детских книгах

06 апреля 2024 13:09
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Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».

Стихи и игры-тактики для младшего школьного возраста. Писательница рассказала о новых детских книгах-1

На днях Валентина Дробышевская представила две новые книги «Секретно!» для мальчишек и «Секретно!» для девчонок. В книгах представлены стихи и игры-тактики для младшего школьного возраста.

Стихи и игры-тактики для младшего школьного возраста. Писательница рассказала о новых детских книгах-4

Валентина Дробышевская, автор книг:
У каждого мальчика и каждой девочки есть свои маленькие секреты. И девчоночий, и мальчишечий мир очень разнообразен, но они отличаются друг от друга. Литературные герои, которые являются героями стихотворений, такие же веселые, озорные, современные, как и вы. Веселые девочки – хохотушки-веснушки рассказывают о себе, как они помогают бездомным песикам, как они помогают мамам, как умеют и учатся дружить.

Стихи и игры-тактики для младшего школьного возраста. Писательница рассказала о новых детских книгах-7

А мальчишки в стихах не только рассказывают о трансформерах, шахматах, но даже пытаются создать собственную голограмму.

Подробности в сюжете.

# Книги # общество # Валентина Дробышевская

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