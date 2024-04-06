«Мы за неё очень рады, гордимся!» Белорусам не терпится встретить Марину Василевскую на Родине

Покорение космоса. Этому историческому событию радуются жители всей страны. О главной новости этого дня рассказывают все городские билборды и видеоэкраны. На них теплые приветственные слова для вернувшейся на землю с МКС Марины Василевской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это настоящий космос! Эмоции переполняют всех, с кем удалось пообщаться нашей съемочной группе. Беларусь космическая держава. Нам есть кем и чем гордиться. Имидж и статус на мировой арене и чисто человеческое: мы можем все. Вот только несколько мнений.

Для меня это очень большая гордость за свою страну, что она смогла попасть в космос. Это большое достижение на самом деле.

Мы очень ждали возвращения Марины на Землю и очень рады, что все хорошо получилось и она вернулась.

Мы за нее очень рады, гордимся. Молодец, так держать, покорять все выше и выше! Еще можно следующий раз на Марс.

Марина Василевская – это герой нашей страны. Мы ее очень сильно ждали и переживали за нее. И это очень большая гордость для нашей страны.

Я очень горжусь, что это связано моей Республикой Беларусь. Очень горжусь, что это произошло с нами. Это очень волнительный прорыв.

Круто. Это было действительно очень здорово. И в такое время, в котором мы сейчас живем, такие новости дают смысл дальше жить, побеждать и развиваться

Проявила смелость, мужество, сноровку, способности и оказалась в космосе. Мне очень приятно. Когда училась в школе, это было очень давно, мне было примерно лет шесть, когда Гагарин полетел в космос. И я знала всех первых космонавтов. По-здоровому очень хорошо я им завидовала, и мне было очень приятно, что наша страна, когда-то еще Советский Союз, оказалась первая в космосе. После Савицкой и Валентины Терешковой, но это очень приятно. Третья, но Бог любит троицу.

Уже понятно, что Марину Василевскую на Родине будут встречать как настоящего героя. Ну и не нужно забывать, что вместе с ней долгий путь подготовки к покорению орбиты прошла и ее дублер Анастасия Ленкова. Согласно недавно принятому Указу Президента Беларуси, они обе официально считаются белорусскими космонавтами.