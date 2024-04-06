«Чувствуется атмосфера любви». Пообщались с фотографом выставки для особенных ребят «Дети солнца»
У Виталия Соболько необычная история любви. На протяжении многих лет он занимается благотворительностью. Четыре года назад с ним произошел интересный случай – подруга-волонтер попросила помочь одной семье, где девушка воспитывала ребенка с особенностями.
Мужчина с радостью согласился и проводил с девочкой реабилитационную физкультуру.
Виталий Соболько, фотограф:
Для мяне было гэта цікава. Раней я шмат наведваўся ў дама-інтэрнаты, прыйшоў пазнаёміўся. Дзяўчынку звалі Вераніка, маму – Наталля. І чатыры гады я рабіў спецыяльныя практыкавання. І за чатыры гады мы так раззнаёміліся, што з мамай вырашылі ажаніцца.
Цяпер у мяне ёсць сваё асаблівае цудоўнае дзіцё, чаму я вельмі рады. Яна вельмі пяшчотная, добрая. Я лічу, што гэта такое для мяне дабраславенне на ўсе маё жыццё.
Виталий не смог остаться равнодушным и к другим людям с непростой судьбой. Поэтому совместно с клубом, созданным для детей с особенностями, была организована фото-выставка под названием «Дети солнца».
Каждые выходные в залах столичной библиотеки имени Пушкина собирались семьи со всех уголков Синеокой. Вместе с талантливым фотографом творили настоящую магию.
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