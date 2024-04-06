«Чувствуется атмосфера любви». Пообщались с фотографом выставки для особенных ребят «Дети солнца»

У Виталия Соболько необычная история любви. На протяжении многих лет он занимается благотворительностью. Четыре года назад с ним произошел интересный случай – подруга-волонтер попросила помочь одной семье, где девушка воспитывала ребенка с особенностями.

Мужчина с радостью согласился и проводил с девочкой реабилитационную физкультуру.