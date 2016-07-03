День Независимости в Минске: концерт, город мастеров, конкурс силачей и забег на лыжероллерах

Новости Беларуси. Праздничные гуляния в эти минуты проходят в разных точках белорусской столицы. Основные по традиции возле Дворца спорта. В эти минуты там в самом разгаре концерт «Ганаруся табой, Беларусь!». В режиме нон-стоп на сцену выходят артисты и творческие коллективы. Любимые мотивы подхватывают и зрители. Некоторые даже пускаются в пляс.

Совсем рядом с концертной работает еще одна – творческая площадка. В центре столицы вырос город мастеров. Эксклюзивные сувениры из глины, соломы, дерева и ткани. Все можно посмотреть, покрутить в руках и, конечно, приобрести. Народные промыслы на ярмарке представляют умельцы со всей Беларуси.

На площадке у дворца спорта можно было посмотреть и на настоящих богатырей. За статус «самого сильного» боролись спортсмены из России, Литвы и, конечно, Беларуси.

Вначале силачи переворачивали покрышки. Каждая по 320 килограммов. Затем соревновались в поднятии бревна и становой тяге. За минуту спортсмены должны были выполнить упражнение как можно больше раз. Финальным испытанием стала гигантская гантель. Все это время богатырей поддерживали зрители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Курак, многократный победитель турнира по силовому экстриму:

За 25 лет Республика Беларусь приобрела очень спортивный статус и движется в правильном направлении, строятся дворцы, много площадок открывается футбольных. В моем детстве такого не было, конечно. Все условия созданы, остается только показывать результаты.

Утром в районе «Чижовка-Арены» прошел забег на лыжероллерах. На старт уже в семь утра вышли юные и очень целеустремленные спортсмены.

Участие в спортивной эстафете приняли почти две сотни ребят. Они приехали из разных уголков страны. Все профессиональные лыжники. Четыре забега на дистанции от километра до трех. Километраж зависит от возраста, ведь самому старшему участнику – 18 лет, а самому младшему – 9.

Такой турнир в День Независимости в Заводском районе столицы прошел впервые, но организаторы уверены: соревнования станут традиционными.

Павел Артишевский:

Занимаюсь третий год, технику нарабатываю. Приехал сюда с настроением, проехал и был рад.

Василий Пимашков:

Несомненно, было тяжело. Все ребята боролись. Но на втором круге я смекнул, вышел вперед и не отпустил победу.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета:

Стремительный красивый вид спорта. Все с азартом, боевым настроем, активно сражаются за победу. Открывая соревнования, мы сказали, что сегодня болеем за вас, а буквально через месяц с точно таким же задором, азартом все будем поддерживать нашу олимпийскую команду, которая будет участвовать в основном старте четырехлетия.

Цветущее настроение подарил 3 июля гостям ботанический сад. Здесь праздник совпал с сезоном роз. Одновременно на 12 гектарах распустились более 300 сортов величественного цветка.

Посетители могли не только насладиться красотой и ароматом уникальной коллекции роз. Специально организованные экскурсии по розарию прошли с аншлагом – специалисты рассказали о тонкостях выращивания цветов. А на мастер-классах все желающие попробовали себя в роли флориста и ушли с букетиками, сделанными своими руками. Особую атмосферу в розовом саду создавали гигантские бабочки и классические мелодии.