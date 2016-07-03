Салют в Минске 3 июля 2016 года. Когда смотреть?

Кульминацией празднования Дня Независимости в Минске станет красочный салют в 30 залпов.
Он раскрасит небо над столицей в 23:00. Минчан и гостей города ожидает незабываемое зрелище.
Салют будет дан с шести площадок. Точки запуска распределены так, чтобы увидеть невероятное зрелище можно было из любого района.
Установки будут работать не только у стелы «Минск – город-герой», но и в военном городке в Уручье, в районе водохранилища Дрозды, аэропорта Минск-1, на пустыре в районе Чижовского кладбища и на пустыре в районе населенного пункта Новинки.
Видео салюта уже доступно и на нашем сайте. Смотрите здесь.