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Фотофакт: сильный ливень обрушился на Минск – подтоплены некоторые улицы, затруднено движение транспорта

03 июля 2016 15:07
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Новости Беларуси. На смену зною в Беларусь пришли ливни. Синоптики обещали на День Независимости атмосферный винегрет. Жара, грозы, ливни, град. Такую картинку прямо сейчас наблюдают жители нескольких районов столицы.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видно: воды по колено. На рынке Ждановичи в Минске залиты торговые павильоны и машины. Автомобилисты вынуждены были сбросить скорость на спидометрах до 20-30 километров в час.

«Дождь стеной», «льет как из ведра», – такая подпись чаще всего сопровождает фото.

Больше всего не повезло с погодой жителям запада и центра столицы. 

Репортаж корреспондента программы «Неделя» на СТВ – здесь.

Тем, кто намерен посетить гала-концерт «Беларусь – я люблю цябе» и посмотреть праздничный салют, рекомендуют захватить с собой зонт.

 
# общество # Фотофакт # День Независимости 3 июля 2016

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