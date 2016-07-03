Фотофакт: сильный ливень обрушился на Минск – подтоплены некоторые улицы, затруднено движение транспорта

Новости Беларуси. На смену зною в Беларусь пришли ливни. Синоптики обещали на День Независимости атмосферный винегрет. Жара, грозы, ливни, град. Такую картинку прямо сейчас наблюдают жители нескольких районов столицы.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видно: воды по колено. На рынке Ждановичи в Минске залиты торговые павильоны и машины. Автомобилисты вынуждены были сбросить скорость на спидометрах до 20-30 километров в час.

«Дождь стеной», «льет как из ведра», – такая подпись чаще всего сопровождает фото.

Больше всего не повезло с погодой жителям запада и центра столицы.

Репортаж корреспондента программы «Неделя» на СТВ – здесь.

Тем, кто намерен посетить гала-концерт «Беларусь – я люблю цябе» и посмотреть праздничный салют, рекомендуют захватить с собой зонт.