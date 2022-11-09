Стекло кабины пилотов растрескалось у самолёта «Белавиа» при полёте в Шарджу

Новости Беларуси. Трещина стекла в кабине пилотов. Из-за возникшей на борту нештатной ситуации пассажиры ночного рейса «Белавиа», направлявшиеся из Минска в Шарджу, были вынуждены вернуться в Национальный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно совершило посадку в 07:24. На борту находилось 158 пассажиров, их здоровью и безопасности ничего не угрожало. Для выполнения этого рейса предоставлен другой самолет, а вот запланированные на 9 ноября чартеры в Анталию и Шарм-Эль-Шейх теперь задерживаются.