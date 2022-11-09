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Преступная схема работала 6 лет. Двум руководителям столичных фирм предъявлены обвинения за неуплату налогов

09 ноября 2022 07:08
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Новости Беларуси. Двум руководителям столичных фирм за уклонение от уплаты налогов в крупном размере предъявлены обвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Преступная схема работала 6 лет. Двум руководителям столичных фирм предъявлены обвинения за неуплату налогов-1

С апреля 2016 года действовала преступная схема. И, согласно придуманному «бизнес-плану», товар приобретали у иностранных производителей по фактической стоимости, после чего доставляли на местный склад.  

Преступная схема работала 6 лет. Двум руководителям столичных фирм предъявлены обвинения за неуплату налогов-4

Затем продукцию поставляли в нашу страну. А разница тут же поступала на счета директора зарубежной фирмы и по договоренности передавалась лично обвиняемой.  

Преступная схема работала 6 лет. Двум руководителям столичных фирм предъявлены обвинения за неуплату налогов-7

Владислав Любаскин, начальник следственного управления УСК по Минску:  
В свою очередь, 52-летний руководитель фирмы организовал предоплату заказного товара со счетов зарубежной фирмы и оформлял заведомо подложные документы, а его сообщница перечисляла необходимую сумму денег. За 6 лет разница между изначальной стоимостью и сформированной составила более 5 миллионов рублей, а прибыль по обходу налогообложения – 4,5 миллиона рублей. Схему «выгодного бизнеса» выявили сотрудники УДФР КГК по Витебской области. Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму почти в 1,5 миллиона белорусских рублей.  

Преступная схема работала 6 лет. Двум руководителям столичных фирм предъявлены обвинения за неуплату налогов-10

В ходе расследования фигурантами частично возмещен ущерб – это более миллиона рублей. Применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.  

# Налоги # общество # Владислав Любаскин # Фотофакт

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