Преступная схема работала 6 лет. Двум руководителям столичных фирм предъявлены обвинения за неуплату налогов

Новости Беларуси. Двум руководителям столичных фирм за уклонение от уплаты налогов в крупном размере предъявлены обвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С апреля 2016 года действовала преступная схема. И, согласно придуманному «бизнес-плану», товар приобретали у иностранных производителей по фактической стоимости, после чего доставляли на местный склад.

Затем продукцию поставляли в нашу страну. А разница тут же поступала на счета директора зарубежной фирмы и по договоренности передавалась лично обвиняемой.

Владислав Любаскин, начальник следственного управления УСК по Минску:

В свою очередь, 52-летний руководитель фирмы организовал предоплату заказного товара со счетов зарубежной фирмы и оформлял заведомо подложные документы, а его сообщница перечисляла необходимую сумму денег. За 6 лет разница между изначальной стоимостью и сформированной составила более 5 миллионов рублей, а прибыль по обходу налогообложения – 4,5 миллиона рублей. Схему «выгодного бизнеса» выявили сотрудники УДФР КГК по Витебской области. Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму почти в 1,5 миллиона белорусских рублей.