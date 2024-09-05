Стаж не менее 5 лет – кто может стать врачом-косметологом?

Антисанитария, некачественные материалы и отсутствие медицинского образования. О том, как не попасться на иглу нелегальных косметологов и почему в погоне за красотой женщины соглашаются на порой страшные эксперименты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Александра Шилова, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом повышения квалификации и переподготовке БГМУ:
Для того чтобы стать врачом-косметологом необходимо получить диплом об окончании переподготовки по специальности косметология, который проходят на базе кафедры дерматовенерологии и косметологии Белорусского государственно медицинского университета.
Юрий Святокум, ведущая ток-шоу:
Переподготовку могут только врачи проходить?
Александра Шилова, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом повышения квалификации и переподготовке БГМУ:
Безусловно, это специалисты с высшим медицинским образованием, врачи-дерматовенерологи со стажем не менее пяти лет.
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