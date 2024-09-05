Дзермант: у нас стоит задача заскочить в новую технологическую эпоху, а Китай поможет

Алексей Дзермант, философ, публицист, политический обозреватель:

Китай, как любая великая держава, у него есть сверхидея, предложение всему миру. Это сообщество единой судьбы человечества. Это продолжение все тех же советских коммунистических смыслов, только в новой форме, в новую эпоху.



И мы в этом сообществе себя чувствуем достойно, потому что мы тоже предлагаем миру наши возможности, наши знания, наши технологии.



И делаем это действительно с открытой душой. И Китай тоже это ценит, видя, как Беларусь поддерживает его инициативы, видя, что мы, по сути, являемся форпостом многих проектов Китая.



Это и ШОС, конечно же, и сообщество единой судьбы человечества. И в этом смысле Китай продвигает идею. Эта идея нам близка. Продвигает не голословно, а с конкретными проектами, с конкретными достижениями, показателями.

И это тоже нам близко, потому что кроме красивых идей нужно иметь мощь реальную мощь экономическую. И это у нас получается. И я надеюсь, вот моя мечта. Когда-то мы были сборочным цехом Советского Союза. И этот статус мы сохранили в рамках союза с Россией. Но сейчас у нас стоит задача, о чем президент, кстати, говорил в Витебске на встрече со студентами. Заскочить в эту новую технологическую эпоху, совершить этот рывок. И Китай – одна из тех сил, которая нам в этом помогает. И, возможно, вот я мечтаю об этом, мы станем уже сборочным цехом вот этой новой Евразии. Я надеюсь, Красной Евразии.

