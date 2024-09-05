Прямой эфир

Дзермант: у нас стоит задача заскочить в новую технологическую эпоху, а Китай поможет

05 сентября 2024 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим факт нарушения государственной границы Беларуси, ситуацию на рубежах страны и другие важнейшие международные события. В эфире философ, публицист, политический обозреватель Алексей Дзермант.

Дзермант: у нас стоит задача заскочить в новую технологическую эпоху, а Китай поможет-2

Алексей Дзермант, философ, публицист, политический обозреватель:
Китай, как любая великая держава, у него есть сверхидея, предложение всему миру. Это сообщество единой судьбы человечества. Это продолжение все тех же советских коммунистических смыслов, только в новой форме, в новую эпоху. 
 

И мы в этом сообществе себя чувствуем достойно, потому что мы тоже предлагаем миру наши возможности, наши знания, наши технологии. 
 

И делаем это действительно с открытой душой. И Китай тоже это ценит, видя, как Беларусь поддерживает его инициативы, видя, что мы, по сути, являемся форпостом многих проектов Китая. 
 

Это и ШОС, конечно же, и сообщество единой судьбы человечества. И в этом смысле Китай продвигает идею. Эта идея нам близка. Продвигает не голословно, а с конкретными проектами, с конкретными достижениями, показателями. 
И это тоже нам близко, потому что кроме красивых идей нужно иметь мощь реальную мощь экономическую. И это у нас получается. И я надеюсь, вот моя мечта. Когда-то мы были сборочным цехом Советского Союза. И этот статус мы сохранили в рамках союза с Россией.  Но сейчас у нас стоит задача, о чем президент, кстати, говорил в Витебске на встрече со студентами. Заскочить в эту новую технологическую эпоху, совершить этот рывок. И Китай – одна из тех сил, которая нам в этом помогает. И, возможно, вот я мечтаю об этом, мы станем уже сборочным цехом вот этой новой Евразии. Я надеюсь, Красной Евразии.
 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Выглядеть молодо – с какими проблемами поможет справиться косметолог?
05 сентября 2024 19:37

Выглядеть молодо – с какими проблемами поможет справиться косметолог?

С чем связан рост мошенничества в индустрии красоты – спросили у врача
05 сентября 2024 19:36

С чем связан рост мошенничества в индустрии красоты – спросили у врача

Рабочие профессии в топе! Почему выпускники выбирают обучение в колледжах?
05 сентября 2024 18:35

Рабочие профессии в топе! Почему выпускники выбирают обучение в колледжах?