Дзермант: очередная атака дронов по РБ – прощупывание нашей обороны

Григорий Азарёнок, СТВ:

Беларусь в прицеле?



Алексей Дзермант, философ, публицист, политический обозреватель:

Да, это нужно четко понимать. И в условиях, когда крыса киевского режима загнана в угол, когда не получаются провокации в Курской области, когда продолжается наступление России на Донбассе в направлении Покровска, да, уже российские войска подходят к этому населенному пункту.



Когда уже массовое бегство из населенных пунктов с территории Украины, прилегающих уже к фронту. То есть видно, что ситуация для Украины складывается не самым лучшим образом. Им необходимо сделать очередной этот прыжок крысы. И, к сожалению, понятно: тут под ударом, возможно, еще одна какая-то область Российской Федерации, Приднестровья и Республика Беларусь.

Вот по этим направлениям можно ожидать этот безумный прыжок. И я думаю, вот эта атака дронов – это опять же прощупывание нашей обороны, потому что они должны понимать, куда вот у них есть шансы войти, внедриться, куда можно и нужно атаковать. То есть это, конечно, очень такие опасные действия, которые нужно воспринимать именно так, как подготовку к возможной атаке.

