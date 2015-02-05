Героев СССР Ивана Кустова и Василия Мичурина, также полного кавалера ордена Славы Виктора Ветошкина Юбилейными медалями «70 лет Победы» наградил Андрей Равков

Новости Беларуси. 70 лет Великой Победы. Юбилейные медали в преддверии этой даты получили ветераны, узники фашистских лагерей и те, кто внес значительный вклад в увековечение памяти павших в Великой Отечественной войне. Героев Советского Союза Ивана Кустова и Василия Мичурина, а также полного кавалера ордена Славы Виктора Ветошкина наградил лично Министр обороны Беларуси Андрей Равков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добавим, всего Юбилейными медалями «70 лет Победы» будут отмечены более 45 тысяч человек.