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Президент Красного Креста впервые в Минске: какие встречи запланированы

08 ноября 2017 07:32
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Новости Беларуси. В Минске с визитом глава Международного комитета Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь Петер Маурер посещает впервые.

Президент Красного Креста впервые в Минске: какие встречи запланированы-1

У руководителя гуманитарной организации запланирован ряд встреч. В частности, в белорусском МИД, где пройдет церемония подписания соглашения между Республикой Беларусь и Международным комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах организации в нашей стране.

Это позволит Комитету открыть представительство в Минске.

Кроме того, в рамках пребывания в Беларуси Петер Маурер примет участие в открытии шестого регионального семинара по осуществлению международного гуманитарного права.

# общество # Фотофакт # Белорусское общество Красного Креста

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