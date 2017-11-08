Президент Красного Креста впервые в Минске: какие встречи запланированы

Новости Беларуси. В Минске с визитом глава Международного комитета Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У руководителя гуманитарной организации запланирован ряд встреч. В частности, в белорусском МИД, где пройдет церемония подписания соглашения между Республикой Беларусь и Международным комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах организации в нашей стране.

Это позволит Комитету открыть представительство в Минске.

Кроме того, в рамках пребывания в Беларуси Петер Маурер примет участие в открытии шестого регионального семинара по осуществлению международного гуманитарного права.