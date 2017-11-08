Николай Козеко о белорусских фристайлистах на ОИ-2018: В каждого из них я верю

Мировое сообщество уже находится в предвкушении, пожалуй, самых главных в жизни любого спортсмена соревнований! Всего ничего остаётся до 23-х зимних Олимпийских игр, которые в феврале пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Большие надежды мы традиционно возлагаем на наших фристайлистов. Как проходит подготовка, и чего могут ожидать поклонники этого вида спорта? Рассказал главный тренер национальной команды по фристайлу, заслуженный тренер БССР, Полный кавалер ордена Отечества Николай Козеко. Есть ли у Вас какая-то своя система, по которой Вы готовите к Олимпиаде, играм такого уровня?

Николай Козеко, главный тренер национальной команды по фристайлу, заслуженный тренер БССР, Полный кавалер ордена Отечества:

Я сам когда-то был спортсменом, и как тренер мечтал быть участником Олимпиады, окунуться в эту гущу «страстей». Ведь это верх спортивного соревнования.

Белорусские фристайлисты очень часто были в топе. Это отрадно. Сейчас, когда наши спортсмены уже были на вершине, кто может добиться спортивных успехов? На кого Вы делаете ставки? Николай Козеко, главный тренер национальной команды по фристайлу, заслуженный тренер БССР, Полный кавалер ордена Отечества:

Внутренне я чувствую: каждый способен. Это как момент истины наступает в этот ответственный сорвеновательный период. Каждый спортсмен может раскрыться с совершенно неожиданной точки спортивного зрения. Моя цель – подвести его к моменту раскрытия. Это апогея, может, во всей его спортивной жизни, всплеск, может быть, одномоментный. Но хотелось бы верить, что всё неслучайно.

Пять спортсменов будут бороться за эти четыре путёвки, получать лицензии сейчас. Центр фристайла, успех белорусских фристайлистов в Сочи. Такие вещи вызывают интерес к этому виду спорту и его развитию. Николай Козеко, главный тренер национальной команды по фристайлу, заслуженный тренер БССР, Полный кавалер ордена Отечества:

К нам приходили и приходят дети. Приводят родители, многие хотят заниматься. Многих отпунгивает эта сложность и то, что показывают по телевизору.