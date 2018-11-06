Прямой эфир

Ставка на высокие технологии. Как будет проходить перепись-2019?

06 ноября 2018 19:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый шаг масштабной кампании. В Беларуси стартовал начальный этап переписи населения-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка на высокие технологии. Как будет проходить перепись-2019?-1

Регистраторам предстоит обследовать все здания, в которых могут проживать люди. В мониторинге задействованы порядка тысячи человек, в том числе, сотрудники жилищно-коммунальных организаций.

Подробнее – в видеоматериале

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие трудовые подарки преподнесли белорусам к 7 ноября?
06 ноября 2018 19:01

Какие трудовые подарки преподнесли белорусам к 7 ноября?

Вопрос 26-этажных долгостроев в Зелёном лугу разрешится
06 ноября 2018 18:47

Вопрос 26-этажных долгостроев в Зелёном лугу разрешится

«Это для нас всё»: в Житковичском районе после реконструкции открыли мост через Припять. Репортаж СТВ
06 ноября 2018 18:43

«Это для нас всё»: в Житковичском районе после реконструкции открыли мост через Припять. Репортаж СТВ