Михаил Орда: если мы хотя бы чуть-чуть сделаем богаче людей за счёт пенсионного накопления, это будет большое дело

Новости Беларуси. Пенсионное накопление в Беларуси должно стать нормой коллективных договоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С просьбой внести в документы соответствующие дополнения к нанимателям будут активно обращаться представители Федерации профсоюзов Беларуси. Об этом сообщил председатель ФПБ Михаил Орда, посещая 14 января в Гомеле одно из крупнейших в стране швейных предприятий – «Коминтерн».

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Указом главы государства рекомендована эта форма пенсионного страхования. И если мы хотя бы чуть-чуть сделаем богаче людей за счет пенсионного накопления, это будет большое дело.

Мы сегодня рекомендуем всем нашим профсоюзным организациям – конечно, в зависимости от вклада и возможностей предприятия. Но это будет хорошее дело, которое мы должны будем в коллективных договорах стараться при переговорах включать как норму.