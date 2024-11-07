Президент поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции

Каким бы ни было отношение у разных поколений к событиям 1917-го, сейчас Беларусь остается одним из немногих в мире государств, в котором на официальном уровне отмечается 7 Ноября. Соотечественников с Днем Октябрьской революции поздравил Александр Лукашенко.

Октябрьская революция открыла окно возможностей для белорусской независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

События осени 1917 года заставили мир услышать голос народа, смело и открыто заявившего о своей многовековой мечте. Объявление о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии стало поистине торжеством исторической справедливости. Неиссякаемая любовь к Родине, трудолюбие и единство помогли нашим предкам пройти все испытания и отстоять право свободно жить на родной земле.

Выбрав в XXI веке самостоятельный путь, мы сохраняем непреходящие ориентиры советской эпохи: от идеалов социального равенства и гуманизма до ценностей мира и дружбы народов. Оберегая достигнутое предшественниками, вдохновляясь их подвигами, уверенно пишем новую страницу в тысячелетней летописи белорусского народа.