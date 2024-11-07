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Президент поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции

07 ноября 2024 07:27
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Октябрьская революция открыла окно возможностей для белорусской независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каким бы ни было отношение у разных поколений к событиям 1917-го, сейчас Беларусь остается одним из немногих в мире государств, в котором на официальном уровне отмечается 7 Ноября. Соотечественников с Днем Октябрьской революции поздравил Александр Лукашенко.

Президент поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
События осени 1917 года заставили мир услышать голос народа, смело и открыто заявившего о своей многовековой мечте. Объявление о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии стало поистине торжеством исторической справедливости. Неиссякаемая любовь к Родине, трудолюбие и единство помогли нашим предкам пройти все испытания и отстоять право свободно жить на родной земле. 

Выбрав в XXI веке самостоятельный путь, мы сохраняем непреходящие ориентиры советской эпохи: от идеалов социального равенства и гуманизма до ценностей мира и дружбы народов. Оберегая достигнутое предшественниками, вдохновляясь их подвигами, уверенно пишем новую страницу в тысячелетней летописи белорусского народа.

# Александр Лукашенко # Праздники

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