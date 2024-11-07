ЦИК: сбор подписей граждан могут осуществлять только члены инициативных групп

У инициативных групп, которые будут этим заниматься, есть ровно месяц. Необходимо собрать не менее 100 тысяч автографов, подтвержденных документально. Осуществлять сбор подписей могут только члены инициативной группы на пикетах (в местах, не запрещенных местными властями), а также по месту работы или жительства избирателей. Если к вам постучаться в дом, то следует удостовериться, действительно ли это представитель инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты, напоминают в ЦИК.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

У сборщика подписей должно быть удостоверение, которое подписано председателем ЦИК, и стоит печать Центральной избирательной комиссии. Оно заламинировано, это такая небольшая карточка. Это удостоверение без фотографий, поэтому действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. То есть это может быть паспорт, какой-то другой документ, который может удостоверить. Там есть фотография, печать и так далее. То есть если человек сомневается, он может поинтересоваться, показать это удостоверение.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Для их проведения сформированы 153 территориальные комиссии, в состав которых вошли 1 689 человек.