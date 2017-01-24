Стартовал 52-й «Звездный поход» студентов и преподавателей БГПУ

Новости Беларуси. В «Звездный поход» 24 января отправляются студенты и преподаватели Белорусского педуниверситета. На протяжении четырех дней они посетят более десятка районов и городов. Во время своего традиционного исторического путешествия будущие педагоги познакомятся с памятными местами и мемориальными комплексами регионов, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, окажут им шефскую помощь.

52-й «Звездный поход» также запомниться мастер-классами по здоровому образу жизни и спортивными соревнованиями, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.