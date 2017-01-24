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Стартовал 52-й «Звездный поход» студентов и преподавателей БГПУ

24 января 2017 06:06
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Новости Беларуси. В «Звездный поход» 24 января отправляются студенты и преподаватели Белорусского педуниверситета. На протяжении четырех дней они посетят более десятка районов и городов. Во время своего традиционного исторического путешествия будущие педагоги познакомятся с памятными местами и мемориальными комплексами регионов, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, окажут им шефскую помощь.

52-й «Звездный поход» также запомниться мастер-классами по здоровому образу жизни и спортивными соревнованиями, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Студенты

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