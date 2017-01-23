Прямой эфир

Служба «Одно окно» расширяет перечень электронных услуг

23 января 2017 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Служба «Одно окно» расширила перечень процедур, заявление по которым возможно подать в электронном виде. Это выдача справки для нуждающихся в улучшении жилищных условий, о начислении жилищной квоты, о размере пособия на детей и периоде его выплаты, а также о размере получаемой пенсии и другие.

Служба «Одно окно» расширяет перечень электронных услуг-1

Подача заявлений в электронном виде позволяет сократить количество посещений службы до одного раза – только для получения итогового документа.

Такой способ взаимодействия минчан с администрациями намного продуктивнее и не требует дополнительных расходов для его организации. Работа по расширению перечня административных процедур, по которым можно обратиться в службы «Одно окно» посредством заявления в электронном виде, продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

Другие новости рубрики

Все новости
Как каждый день понемногу экономить на коммуналке
23 января 2017 17:33

Как каждый день понемногу экономить на коммуналке

Оплата Декрета №3 уменьшится на 10%, если самому прийти инспекцию
23 января 2017 17:32

Оплата Декрета №3 уменьшится на 10%, если самому прийти инспекцию

Летопись в 300 страниц: к юбилею дипотношений Беларуси и Китая презентовали книгу воспоминаний белорусских дипломатов
23 января 2017 16:24

Летопись в 300 страниц: к юбилею дипотношений Беларуси и Китая презентовали книгу воспоминаний белорусских дипломатов