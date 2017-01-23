Служба «Одно окно» расширяет перечень электронных услуг

Новости Беларуси. Служба «Одно окно» расширила перечень процедур, заявление по которым возможно подать в электронном виде. Это выдача справки для нуждающихся в улучшении жилищных условий, о начислении жилищной квоты, о размере пособия на детей и периоде его выплаты, а также о размере получаемой пенсии и другие.

Подача заявлений в электронном виде позволяет сократить количество посещений службы до одного раза – только для получения итогового документа.

Такой способ взаимодействия минчан с администрациями намного продуктивнее и не требует дополнительных расходов для его организации. Работа по расширению перечня административных процедур, по которым можно обратиться в службы «Одно окно» посредством заявления в электронном виде, продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.