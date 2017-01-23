Уборка Минска: кто, когда и куда вывозит мусор?

Новости Беларуси. Особенность «Большого города» – его чистота. Ее отмечают все гости столицы. Думаю, вы с этим согласитесь: Минск – аккуратный город.

При этом наш двухмиллионный мегаполис, в котором множество районов, домов и их жителей, предприятий, оставляет за собой тонных отходов и мусора.

Тем не менее, он чистый. Прежде всего, за счет большой работы по его уборке. Как она организована? Как составляется график, по которому спецмашины привычно заезжают в наши дворы, чтобы убрать за нами? Об этом и не только узнаем, побеседовав с Анатолием Жавридом, руководителем предприятия «Спецкоммунавтотранс», которое занимается сбором и вывозом мусора.