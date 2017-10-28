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Старт сезона зимних забав: в Минске первых гостей принял каток у Дворца спорта

28 октября 2017 14:57
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Новости Беларуси. Сезонный каток у Дворца спорта начал работу, фактически дав старт в столице новому ледовому сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Старт сезона зимних забав: в Минске первых гостей принял каток у Дворца спорта -1

О том, что открытия этой площадки ждали, говорила огромная очередь. Минчане пришли сюда целыми семьями. После церемонии открытия  они прямиком направлялись на лёд. Среди тех, кто каждый года приходит на эту площадку, немало и профессиональных спортсменов.

Старт сезона зимних забав: в Минске первых гостей принял каток у Дворца спорта -3

Мелания Русецкая, профессиональная фигуристка:
Я 10 лет занимаюсь фигурным катанием. Могу сказать, что мне очень нравится. Спорт для меня – это как моя часть жизни.

Старт сезона зимних забав: в Минске первых гостей принял каток у Дворца спорта -5

Каток у Дворца спорта каждый сезон посещает до 15 тысяч любителей здорового образа жизни.  Он работает с осени и практически до конца весны. Коньки здесь можно взять на прокат или придти со своими.

Старт сезона зимних забав: в Минске первых гостей принял каток у Дворца спорта -7

 

# общество # Фигурное катание # Фотофакт # Мелания Русецкая

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