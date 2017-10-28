Прямой эфир

Проблемы и их решение: сегодня прошла встреча председателя Брестского горисполкома с жителями города

28 октября 2017 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дороги, жилье и вопросы занятости.  В Беларуси продолжается диалог власти и населения. В центре внимания самые разные  социально значимые темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Проблемы и их решение: сегодня прошла встреча председателя Брестского горисполкома с жителями города-1

Так сегодня на встрече председателя Брестского горисполкома с жителями города обозначился целый круг проблем. Большинство из них касались жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. У микрофона  образовалась целая очередь. В итоге, на контроль поставили более полусотни вопросов.

Проблемы и их решение: сегодня прошла встреча председателя Брестского горисполкома с жителями города-3

Юлия Абрамук, житель Бреста:
Очень удобно. Пришёл, задал вопрос, тебе тут же ответили, взяли на заметку.

Проблемы и их решение: сегодня прошла встреча председателя Брестского горисполкома с жителями города-5

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
В этих встречах нет никакой сверхоригинальности. Это просто рабочее взаимоотношение с нашими жителями. То, что появляются новые темы, новые точки, проблемы, и мы узнаем об этом раньше, чем пока это пройдёт через все бюрократические моменты, это тоже польза. Вместе с тем, хочу отметить, каких-то глобальных, системных просчётов со стороны городских властей я сегодня по заявлениям граждан не увидел

Проблемы и их решение: сегодня прошла встреча председателя Брестского горисполкома с жителями города-7

Особое внимание на встрече уделили строительству и реконструкции крупных объектов к 1000-летию города. Также в областном центре к юбилею планируют создать общественный фонд для выкупа Берестейской Библии.

# Прием граждан # общество # Александр Рогачук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Под Могилёвом представители силовых ведомств научились обходиться со снаряжением, которое позволяет работать на глубине до 20 метров
28 октября 2017 13:07

Под Могилёвом представители силовых ведомств научились обходиться со снаряжением, которое позволяет работать на глубине до 20 метров

Главный инструктор Японской федерации каратэ Сетокан: Это и белорусское боевое искусство
27 октября 2017 20:46

Главный инструктор Японской федерации каратэ Сетокан: Это и белорусское боевое искусство

В Минске открылся образовательный центр инновационных практик «Технопрорыв»
27 октября 2017 20:37

В Минске открылся образовательный центр инновационных практик «Технопрорыв»