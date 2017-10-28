Проблемы и их решение: сегодня прошла встреча председателя Брестского горисполкома с жителями города

Новости Беларуси. Дороги, жилье и вопросы занятости. В Беларуси продолжается диалог власти и населения. В центре внимания самые разные социально значимые темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так сегодня на встрече председателя Брестского горисполкома с жителями города обозначился целый круг проблем. Большинство из них касались жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. У микрофона образовалась целая очередь. В итоге, на контроль поставили более полусотни вопросов.

Юлия Абрамук, житель Бреста:

Очень удобно. Пришёл, задал вопрос, тебе тут же ответили, взяли на заметку.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

В этих встречах нет никакой сверхоригинальности. Это просто рабочее взаимоотношение с нашими жителями. То, что появляются новые темы, новые точки, проблемы, и мы узнаем об этом раньше, чем пока это пройдёт через все бюрократические моменты, это тоже польза. Вместе с тем, хочу отметить, каких-то глобальных, системных просчётов со стороны городских властей я сегодня по заявлениям граждан не увидел