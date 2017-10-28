В Военной академии прошёл день открытых дверей

Новости Беларуси. Для тех, кто мечтает связать свою жизнь с армией. Сегодня в Военной академии отрыли двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотреть как устроен быт курсантов, где они живут и учатся, пришли вместе со своими родителями пока ещё школьники. Их ждала экскурсия не только по учебным аудиториям.

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Все те образцы, которые ежегодно поступают на вооружение в войска, сегодня находятся в Военной академии, и мы на этих новых образцах готовим своих специалистов.

Автоматы, парашюты, экипировка солдат, а еще БТРы, пушки и танки. Прикоснуться к новым образцам вооружения и окончательно решить, тот ли путь выбран – смогли десятки парней.

Егор Дручков, абитуриент:

Считаю эту профессию престижной. Это люди, которые оберегают нас, оберегают наше небо над головой. Они заслуживают уважения.