Прямой эфир

В Военной академии прошёл день открытых дверей

28 октября 2017 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для тех, кто мечтает связать свою жизнь с армией. Сегодня в Военной академии отрыли двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Военной академии прошёл день открытых дверей-1

Посмотреть как устроен быт курсантов, где они живут и учатся, пришли вместе со своими родителями пока ещё школьники. Их ждала экскурсия не только по учебным аудиториям.

В Военной академии прошёл день открытых дверей-3

Виктор Лисовский, начальник  Военной  академии Республики Беларусь:
Все те образцы, которые ежегодно поступают на вооружение в войска, сегодня находятся в Военной академии, и мы на этих новых образцах готовим своих специалистов.

В Военной академии прошёл день открытых дверей-5

Автоматы, парашюты, экипировка солдат, а еще БТРы, пушки и танки. Прикоснуться к новым образцам вооружения и окончательно решить, тот ли путь выбран – смогли десятки парней. 

В Военной академии прошёл день открытых дверей-7

Егор Дручков, абитуриент:
Считаю эту профессию престижной. Это люди, которые оберегают нас, оберегают наше небо над головой. Они заслуживают уважения.

Всего ВУЗ ведёт набор на 7 факультетов. Главные условия для поступления – успешная сдача централизованного тестирования и отличная физическая подготовка.

# общество # Фотофакт # Виктор Лисовский # Военная академия Республики Беларусь # Егор Дручков

Другие новости рубрики

Все новости
Представители профсоюзных организаций сегодня занимались благоустройством территории в урочище «Куропаты»
28 октября 2017 14:19

Представители профсоюзных организаций сегодня занимались благоустройством территории в урочище «Куропаты»

Проблемы и их решение: сегодня прошла встреча председателя Брестского горисполкома с жителями города
28 октября 2017 14:02

Проблемы и их решение: сегодня прошла встреча председателя Брестского горисполкома с жителями города

Под Могилёвом представители силовых ведомств научились обходиться со снаряжением, которое позволяет работать на глубине до 20 метров
28 октября 2017 13:07

Под Могилёвом представители силовых ведомств научились обходиться со снаряжением, которое позволяет работать на глубине до 20 метров