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Представители профсоюзных организаций сегодня занимались благоустройством территории в урочище «Куропаты»

28 октября 2017 14:19
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Новости Беларуси. В урочище «Куропаты» сегодня вновь кипела работа. В  этот раз на благоустройство вышли представители профсоюзных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Представители профсоюзных организаций сегодня занимались благоустройством территории в урочище «Куропаты»-1

Они убирали мусор и облагораживали территорию. Сегодня профсоюзы активно участвуют и в сборе средств на возведение памятного знака, который здесь установят. Трудовые акции в Куропатах проходят постоянно. По словам организаторов – такая работа это прямое проявление ответственности за сохранение истории белорусского народа.

Представители профсоюзных организаций сегодня занимались благоустройством территории в урочище «Куропаты»-3

Валерий Балкис, председатель Минской областной организации профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности: 
В начале этого года профсоюзами была выдвинута такая инициатива уделить этому месту внимание и навести здесь порядок, чтобы облагородить это историческое место.

Представители профсоюзных организаций сегодня занимались благоустройством территории в урочище «Куропаты»-5

Лариса Кузнецова, заведующая отделом ОБКОМа профсоюза работников образования и науки:
Для меня как и для человека, и патриота своей Родины это очень важное дело. Очень важно, что в едином порыве мы собрались, мы чувствуем свою ответственность перед будущими поколениями и мы знаем, что это святое место должно быть в надлежащем порядке.

Представители профсоюзных организаций сегодня занимались благоустройством территории в урочище «Куропаты»-7

Напомню, Куропаты внесены в список историко-культурных ценностей Беларуси как место захоронения жертв политических  репрессий 30-40-ых годов. Точное количество жертв – до сих пор неизвестно. Только по официальным данным – это несколько тысяч человек.

Представители профсоюзных организаций сегодня занимались благоустройством территории в урочище «Куропаты»-9

 

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Валерий Балкис # Лариса Кузнецова

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