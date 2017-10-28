Представители профсоюзных организаций сегодня занимались благоустройством территории в урочище «Куропаты»

Новости Беларуси. В урочище «Куропаты» сегодня вновь кипела работа. В этот раз на благоустройство вышли представители профсоюзных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они убирали мусор и облагораживали территорию. Сегодня профсоюзы активно участвуют и в сборе средств на возведение памятного знака, который здесь установят. Трудовые акции в Куропатах проходят постоянно. По словам организаторов – такая работа это прямое проявление ответственности за сохранение истории белорусского народа.

Валерий Балкис, председатель Минской областной организации профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:

В начале этого года профсоюзами была выдвинута такая инициатива уделить этому месту внимание и навести здесь порядок, чтобы облагородить это историческое место.

Лариса Кузнецова, заведующая отделом ОБКОМа профсоюза работников образования и науки:

Для меня как и для человека, и патриота своей Родины это очень важное дело. Очень важно, что в едином порыве мы собрались, мы чувствуем свою ответственность перед будущими поколениями и мы знаем, что это святое место должно быть в надлежащем порядке.