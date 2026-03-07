Теплые воздушные массы и до +16 – погода в Беларуси на неделю

На предстоящей неделя в республике будет преобладать антициклонный характер погоды. Ожидается поступление теплых воздушных масс. Существенных осадков в течение недели не прогнозируется. Ночью и утром местами возможны слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в ночные часы будет находиться в пределах от -4 до +4 градусов. В отдельные ночи по восточной половине республики при прояснениях понижаясь до -5..-11. В дневные часы воздух будет прогреваться от +6..+8 по северо-востоку до +13..+16 по юго-западу.

Подробный прогноз по областям страны: