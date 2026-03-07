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Теплые воздушные массы и до +16 – погода в Беларуси на неделю

07 марта 2026 16:45
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Теплые воздушные массы и до +16 – погода в Беларуси на неделю-2

На предстоящей неделя в республике будет преобладать антициклонный характер погоды. Ожидается поступление теплых воздушных масс. Существенных осадков в течение недели не прогнозируется. Ночью и утром местами возможны слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в ночные часы будет находиться в пределах от -4 до +4 градусов. В отдельные ночи по восточной половине республики при прояснениях понижаясь до -5..-11. В дневные часы воздух будет прогреваться от +6..+8 по северо-востоку до +13..+16 по юго-западу. 

Подробный прогноз по областям страны:

Теплые воздушные массы и до +16 – погода в Беларуси на неделю-4
Теплые воздушные массы и до +16 – погода в Беларуси на неделю-5
Теплые воздушные массы и до +16 – погода в Беларуси на неделю-6
Теплые воздушные массы и до +16 – погода в Беларуси на неделю-7
Теплые воздушные массы и до +16 – погода в Беларуси на неделю-8
Теплые воздушные массы и до +16 – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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